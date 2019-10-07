Тегусигальпа, , 17:27 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Гондураса Нери Серрато заявил, что на данный момент 81 354 жителям страны поставлен диагноз «лихорадка денге». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Министр подчеркнул, что это «наиболее тяжёлая эпидемия за последние 50 лет, особенно по количеству тяжёлых случаев и летальных исходов». По его словам, тяжёлой формой денге заразились 16 192 гондурасца, а скончались в результате заболевания лихорадкой 144 человека.

Серрато также дал неутешительный прогноз эпидемиологической ситуации на 2020 год.

«В 2020 году мы, скорее всего, будем в худших [эпидемиологических] условиях. <…> У нас очень короткая зима, и, если, вдобавок к этому, у нас будет два продолжительных лета, то мы столкнёмся с новыми вспышками этой эпидемии, развивающейся вследствие обильных дождей», — приводит слова министра агентство.