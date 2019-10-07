Аддис-Абеба, , 19:48 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Организация по борьбе с пустынной саранчой в Восточной Африке (DLCO-EA) призвали власти Эфиопии приступить к немедленным действиям по борьбе с новым наплывом пустынной саранчи в страну. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство EthioNews.

Государственный министр сельского хозяйства Эфиопии Сани Реди в свою очередь призвал партнеров по развитию поддержать усилия правительства по борьбе с вторжением саранчи. «Вторжение пустынной саранчи может привести к неисчислимым потерям зеленой растительности», — подчеркнул он. «Несмотря на то, что мы выделили ресурсы для борьбы с этим, нам необходима существенная поддержка для осуществления масштабных мер контроля и предотвращения».

Мигрируя из Йемена через Джибути и Сомалиленд, рои пустынной саранчи проникли в Эфиопию и поселились в местах размножения в районах Афар, Амхара, Оромо и Эфиопское Сомали. Рои саранчи покрыли более 174 квадратных километров (в 56 округах и 1085 районах) и потребляют приблизительно 8700 метрических тонн зеленой растительности каждый день. Влажные почвы из-за продолжающихся в Эфиопии дождей создали благоприятную среду для размножения пустынной саранчи. «Рои могут проникать в более обширные районы и вызывать значительные потери урожая, пастбищ и лесного покрова в восточной части Эфиопии», — предупредил Зебдевос Салато, директор по защите растений в Министерстве обороны Эфиопии.

«Срочные контрольные операции необходимы для управления ситуацией и защиты средств к существованию населения в восточной Эфиопии и, возможно, в соседних странах», — заявила Фатума Сеид, представитель ФАО в Эфиопии. Она добавила, что ФАО работает с Министерством сельского хозяйства Эфиопии, DLCO-EA и другими заинтересованными сторонами для принятия мер контроля за распространением саранчи.