Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM В связи с проведением съемок художественного фильма «Цой» студией «РОК» режиссера Алексея Учителя в центре Петербурга будет временно прекращено движение транспортных средств по Литейному мосту и в целом ряде других мест. Об этом сообщили 7 октября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Картина будет посвящена обстоятельствам и последствиям гибели культового рок-музыканта Виктора Цоя в 1990 году.

В частности, 9 и 10 октября с 22:00 до 24:00 будет приостанавливаться не более чем на 15 минут в течение часа движение транспорта по Литейному мосту, Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Литейного моста, съезду с набережной Кутузова на Литейный мост, съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост, съезду с Пироговской набережной на Литейный мост, по улице Академика Лебедева от улицы Комсомола до Литейного моста.

«10 и 11 октября с 00:00 до 05:00 движение по данным адресам будет прекращено», — предупредили в Смольном.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года режиссер Алексей Учитель и студия «Рок» официально объявили о начале съемок картины, которая расскажет о событиях, произошедших после смерти Виктора Цоя. Съемки пройдут в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях.

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