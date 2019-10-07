Верхнетекетский район, , 12:06 — REGNUM В Верхнекетском районе Томской области таёжный посёлок Катайга остался без света из-за вышедшего из строя оборудования. Как сообщили ИА REGNUM 7 октября в областной администрации, на период ремонта в Катайгу отправили два резервных генератора электроэнергии.

Уточняется, что на капитальный ремонт генератора из областного бюджета выделили 11,5 млн рублей.

Основной генератор Катайги вывели в ремонт в августе 2019 года. После этого посёлок запитывал дизельный генератор, но он вышел из строя в ночь на 4 октября. Сейчас специалисты пытаются отремонтировать генератор-дублер.

«Учреждения социальной сферы запитаны от аварийного источника и бесперебойно снабжаются светом и теплом», — заверили в обладминистрации.

Доставленный в Катайгу генератор позволит производить веерные подключения. Второй генератор на две недели предоставила «Томская распределительная компания». Он отправится в посёлок в ночь на 8 октября.

«Таким образом, на период аварийных работ население Катайги будет обеспечено электроэнергией», — подчеркнул начальник областного департамента ЖКХ и госжилнадзора Яков Грель.

Добавим, по данным из открытых источников, население Катайги не превышает 1,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, омский губернатор поручил разобраться в причинах блэкаута в регионе.