Омск, , 11:16 — REGNUM Рабочая группа Минэнерго Омской области должна проверить все обстоятельства массового обесточивания омского Левобережья, а также представить объективную картину отключений по всем районам региона на прошедшей неделе. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, соответствующее поручение дал омский губернатор Александр Бурков.

Александр Бурков Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По информации областных властей, аварийные отключения электроэнергии коснулись 132 населённых пунктов в десяти районах. Отчёт о последствиях блэкаута Буркову представили 23 сентября на совещании в правительстве.

На прошлой неделе в регионе бушевала непогода, порывы ветра достигали 22 м/с.

«В результате 20 сентября произошло аварийное отключение энергоснабжения в десяти районах. Под отключение попали 132 населённых пункта, более 52 тысяч человек», — прокомментировал начальник ГУ МЧС по Омской области Владислав Колодинский.

Он подчеркнул, что из-за порывов линий электропередачи было обесточено 72 социально значимых объекта. Их пришлось переводить на резервное питание. Электроснабжение восстановили в течение десяти часов. Основная причина — перехлёст проводов, падение деревьев на линии электропередач.

В Тюкалинском районе из-за короткого замыкания выгорела подстанция. Как подчеркнули в облправительстве, «это происшествие имело гораздо более масштабные последствия», на что обратил внимание губернатор. Тюкалинск был обесточен практически сутки.

«Готовьте заключение и предлагайте меры воздействия», — сказал он министру энергетики и ЖКХ Вадиму Марыгину.

Короткие замыкания продолжались и после запуска трансформатора подстанции. Минэнерго оценило состояние сетей как неудовлетворительное.

Александр Бурков дал неделю на то, чтобы ему представили полную картину произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 сентября в Омске было нарушено электроснабжение на трёх подстанциях, от которых запитаны потребители Кировского округа, в том числе Омский аэропорт.

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В Тюкалинском районе в связи с нарушением электроснабжения воводился режим ЧС.

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