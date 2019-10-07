Цумадинский район, Дагестан, , 10:02 — REGNUM Строительство нового водовода протяженностью 14,3 км планируется завершить в высокогорном Цумадинском районе Дагестана к концу 2019 года. Он обеспечит талой питьевой водой четыре села с суммарным населением 7 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона.

Помимо водовода Тлондода — Агвали — Кочали в строй также будут введены очистные сооружения и накопитель. На всё это по республиканской инвестиционной программе выделено 48 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле рассказал, что в 2019 году на водоснабжение населения региона выделено 1,7 млрд рублей. Руководитель республики заверил, что качественное улучшение ощутят около 500 тыс. человек.