Москва, , 15:25 — REGNUM

Впервые на водоснабжение населения Дагестана выделено 1,7 млрд рублей, заявил 8 июля глава Республики Дагестан Владимир Васильев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, около 500 тыс. человек в результате почувствуют качественное улучшение.

Васильев отметил, в республике большая проблема с качеством воды, к сожалению, часто происходят отравления.

Кроме того, начали выделять средства на газификацию населённых пунктов, это порядка — 250 млн рублей.

Подробнее: Васильев: Впервые на дороги в Дагестане выделено 771 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, впервые на местные дороги в Дагестане выделено 771 млн рублей.

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