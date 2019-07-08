Москва, 8 июля 2019, 15:25 — REGNUM
Впервые на водоснабжение населения Дагестана выделено 1,7 млрд рублей, заявил 8 июля глава Республики Дагестан Владимир Васильев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
По его словам, около 500 тыс. человек в результате почувствуют качественное улучшение.
Васильев отметил, в республике большая проблема с качеством воды, к сожалению, часто происходят отравления.
Кроме того, начали выделять средства на газификацию населённых пунктов, это порядка — 250 млн рублей.
Подробнее: Васильев: Впервые на дороги в Дагестане выделено 771 млн рублей
Как сообщало ИА REGNUM, впервые на местные дороги в Дагестане выделено 771 млн рублей.
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