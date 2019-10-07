Иркутск, , 09:04 — REGNUM Новый облик для общественных пространств во дворах общежитий Студгородка Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) определяют участники II Всероссийского хакатона «АрхиПазл». Об этом 7 октября сообщает пресс-служба вуза.

Выступивший на открытии мероприятия главный архитектор Иркутска Сергей Александров отметил, что арт-объекты, построенные на предыдущем форуме, удачно интегрировались в среду политеховского кампуса. Он выразил надежду на то, что созданные студентами арт-обьекты окажутся функциональными, эстетичными и будут пользоваться популярностью у иркутян.

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В этом году хакатон объединил студентов и практикующих архитекторов, дизайнеров, урбанистов и строителей из 10 регионов России. Отмечается, что перед участниками стоит важная задача — приложить усилия для развития и благоустройства дворовых территорий студенческих общежитий.

«АрхиПазл» входит в программу Всероссийского архитектурного проекта «АрхДвижение», созданного активистами Клуба молодых архитекторов. Имена победителей мероприятия объявят 7 октября в рамках празднования Всемирного дня архитектуры.

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