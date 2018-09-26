В Иркутске решились на благоустройство Студгородка ИРНИТУ

Иркутск, , 10:29 — REGNUM Участники XX сессии Международного Байкальского зимнего градостроительного университета разработают концепцию развития Студгородка Иркутского технического университета (ИРНИТУ). Им предстоит выдвинуть предложения по планировке и благоустройству территории, развитию кампуса с учетом предложений студентов и местных жителей, сообщает 26 сентября пресс-служба вуза.

Директор зимнего университета Александра Кострубова пояснила, руководство вуза и администрация Иркутска несколько лет обсуждали идею проведения Зимнего университета на данную тему. Однако окончательное решение было принято после того, как эксперты Московской школы управления «Сколково» провели в ИРНИТУ стратегическую сессию.

Зимнее мероприятие пройдет с 1 по 24 февраля 2019 года. В разработке проекта трансформации кампуса примут участие студенты, практикующие градостроители, архитекторы, ландшафтные дизайнеры, экологи, и другие специалисты. В их число войдут жители России, а также ряда европейских стран, Америки, Азии и Африки в возрасте до 35 лет. Всем им предстоит пройти предварительный конкурсный отбор.

Проектировщики попытаются выявить пространственный потенциал местности и выработать финансово-экономические механизмы, стимулирующие социальную, культурную, предпринимательскую активность городского населения. Участникам сессии также предлагается выяснить, каким должен быть кампус инженерного вуза, претендующего на роль регионального инновационного центра, и как можно сформировать городскую среду, способную обеспечить симбиоз образования, бизнеса и науки.