Москва, , 08:19 — REGNUM Эксперты выяснили, в каких городах России жители могут позволить себе больше всего сделать покупок на свою зарплату. Оказалось, что самая высокая зарплата в Москве. Так, житель российской столицы на среднюю зарплату, которая составляет 96,9 тыс. рублей, может купить 3,83 стандартного набора товаров и услуг. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.

Зарплата © ИА REGNUM

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Так, специалисты рассчитали соотношения средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора, который включает в себя 112 товаров и услуг (это продукты питания, одежда, мебель, промышленные товары) в 100 крупнейших городах России. Этот показатель в различных городах страны изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8.

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В пятёрку городов — лидеров помимо Москвы вошли Южно-Сахалинск (3,81 набора на зарплату 90,6 тыс. рублей), Салехард (3,35 и 88 тыс. рублей), Сургут (3,24 и 75,8 тыс. рублей) и Ханты-Мансийск (3,20 набора на 71,6 тыс. рублей).

Очень сильно в этом отношении от крупных северных городов отличаются населённые пункты юга России. Так, самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора (1,36) в городе Шахты Ростовской области. Недалеко по покупательной способности от них ушли жители Черкесска (1,49) и Элисты (Калмыкия) (1,52).

Также в десятку антилидеров рейтинга вошли три города Северного Кавказа —Нальчик, Махачкала, Грозный.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведённого сервисом по поиску работу Superjob, среднестатистическому жителю России для «полного счастья» необходимо зарабатывать 161 тыс. рублей в месяц. При этом жителям Москвы для счастливой жизни в среднем необходимо 212 тыс. рублей в месяц, Владивостока — 205 тыс., Ростова-на-Дону — 200 тыс. Меньше всего денег для счастья необходимо жителям Кирова — 120 тыс. и Оренбурга — 115 тыс.

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