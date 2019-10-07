Новосибирск, , 06:28 — REGNUM По данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, за первый месяц нового учебного года проведено более 40 надзорных мероприятий по контролю за организацией питания в образовательных учреждениях. Составлено более 100 протоколов об административном правонарушении, в том числе о временном запрете деятельности пищеблока школы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В рамках подготовки к новому учебному году проверен 131 поставщик продовольственного сырья и пищевых продуктов в образовательные организации. При проведении 60% проверок были выявлены нарушения действующего законодательства. Был составлен 121 протокол об административном правонарушении, вынесено 85 постановлений о назначении штрафа на общую сумму почти 1,3 млн рублей, 14 протоколов об аресте продукции переданы на рассмотрение в мировые суды Коченевского и Чулымского районов области. Суды вынесли 14 постановлений о назначении штрафа на сумму 70 тыс. рублей. Из оборота изъято 14 партий сырья общим весом 55,3 кг.

«Применялись лабораторные методы исследования, по результатам которых установлено, что качество готовых блюд, по микробиологическим показателям в сравнении с сентябрем 2018−2019 учебного года улучшилось: удельный вес исследованных проб, не отвечающих гигиеническим требованиям составил 0,3% (сентябрь 2018−2019 учебного года — 0,5%)», — отметили в управлении.

В управлении подчеркнули, что вопросы организации и качества питания в образовательных учреждениях остаются на контроле.