Хух-Хото, Китай, , 05:58 — REGNUM Общая площадь лесов во Внутренней Монголии на севере Китая достигла за 70 лет 26,13 млн га против 9,13 мл га на заре КНР, сообщает агентство Синьхуа.

В настоящее время площадь лесов в регионе занимает первое место по Китаю, а степень покрытия увеличилась с 7,74% до 22,1% за указанный период. Коммерческая вырубка природных лесов в регионе была остановлена с апреля 2015 года в рамках программы восстановления экосистемы региона. Вырубка снизилась на 1,51 млн кубометров в год.

Отметим, что Внутренняя Монголия имеет целый ряд крупных пустынь. Опустынивание земель, в связи с этим, остро стоит на повестке дня в регионе. Для этого власти прибегают к различного рода ограничениям вроде описанного выше.