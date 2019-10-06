Копенгаген, , 21:57 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассмеялась во время доклада об итогах работы кабинета министров, соответствующее видео появилось в YouTube 4 октября.

Взрыв хохота, как со стороны главы правительства, так и со стороны законодателей вызвал факт незапланированной покупки парламентом у цирка верблюда по имени Али, без которого не может жить слониха.

Дело в том, что законы Дании не позволяют выступать в цирке некоторым видам экзотических животных, с этой целью правительству страны пришлось решать подобную задачу — выкупать у цирка животных. Однако тесная дружба слонихи и жирафа привела к тому, что друзей решили не разлучать.

Фредериксен поблагодарила крайние партии за поддержку покупки животного, несмотря на его имя. После того, как законодатели смогли побороть приступ смеха, премьер-министр перешла к обсуждению более важных дел.

Читайте ранее в этом сюжете: В администрации премьера Дании организован департамент внутренней политики