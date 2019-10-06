Санкт-Петербург, , 21:38 — REGNUM Южноуральский бизнесмен Игорь Рыбаков в ходе Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге осыпал присутствующих $20 тыс. и объяснил этот поступок тем, что он вернул «кэшбэк» людям, после того как приумножил свое состояние. Об этом 6 октября он сообщил в интервью интернет-изданию 74.RU.

Он подчеркнул, что этот поступок был ничем иным как «трезвым расчетом». Поскольку он следовал завету своего отца.

«Однажды в детстве мой отец подарил мне $1 и сказал: приумножь и передай. Это я и сделал. Этот билет — символическая открывашка начала пути для человека, кому он достался», — заявил Рыбаков.

Он подчеркнул, что $200 тыс. за час — это самая большая сумма, которую он когда-либо получал, участвуя спикером на международных бизнес-форумах, проходящих в России.

«При этом я сделал кешбэк: в ходе моего выступления: сверху людям были розданы 20 000 подписанных долларов — билетов с подписью RYBAKOV и послание X10» (умножь на 10. —Прим. ред.), — уточнил бизнесмен.

Напомним, Игорь Рыбаков — основатель корпорации «Технониколь» и сооснователь Рыбаков Фонд. Он является участником списка богатейших людей мира по версии журнала Forbes в 2019 году с состоянием в $1,3 млрд.

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