Москва, , 20:27 — REGNUM Пожелавший сохранить анонимность друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг сообщения о ее смерти, сообщает 6 октября «КП».

Больница 1662222

"Она жива! На этом все», — сказал он.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о смерти актрисы. Однако точное состояние здоровья артистки неизвестно.

Напомним, 12 сентября 2019 года в ряде СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована с раком мозга в последней стадии. Близкие ей люди предпочитают не комментировать данную ситуацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшая сотрудница клиники пытается продать фото больной Заворотнюк – СМИ