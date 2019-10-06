Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM Курьеры интернет-магазина OZON создали профсоюзную ячейку и намерены продолжать забастовку до выполнения всех их требований. Сегодня, 6 октября, состоялась встреча бастующих курьеров с региональным директором компании Владиславом Лансбергисом и генеральный директор по доставке по России Нил Спикет.

Бастующие требовали встречи с генеральным директором компании «Интернет-решения» Александром Шульгиным, которая управляет работой магазина OZON в России. Однако он на встречу не явился.

От бастующих на встрече было 80 человек. В забастовке всего участвуют 200 сотрудников. Требования бастующих в основном касаются рабочего процесса и оплаты труда.

Так, они требуют полностью выдать зарплату за сентябрь, отменить запрет на перенос заданий до выезда со склада, не считать по понижающему коэффициенту при невыполнении задания курьером по вине третьих лиц, решить вопрос с приоритетом зоны доставки и отменить требования сдавать кассу день в день. Эти требования первоочередные, выполнения которых бастующие требуют немедленно.

Есть и второстепенные требования, на которых бастующие дают руководству месяц. Речь идет о требованиях налаживания учета рабочего времени и систему оповещения об изменениях в работе, наладить выдачу расчетных листов с расшифровкой, а также решить вопрос о несоответствии занимаемой должности регионального директора.

На встрече с руководством никакие вопросы решены не были — требования бастующих остались без удовлетворения. При этом руководство заявило, что ему нужно время для раздумий.

Курьеры интернет-магазина после встречи объявили о создании профсоюзной ячейки и призвали сотрудников OZON из других городов присоединится к профсоюзу и бастовать.