Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM Выступление популярной группы ДДТ на закрытии фестиваля Synergy Global Forum было неожиданно прервано, об этом 6 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После исполнения нескольких песен ДДТ концерт начали по невыясненным причинам сворачивать.

На сцене появился Юрий Шевчук, заявив, что кому-то не очень понравилось, что здесь происходит, поэтому мероприятия придется завершать. Однако он продолжил исполнение песен, после чего на стадионе «Зенит Арена» был включен свет.

Напомним, ежегодный форум Synergy Global Forum прошел уже в пятый раз, в 2019 году он был организован на площадках Санкт-Петербурга, что было впервые. Главным гостем мероприятия стал актер Арнольд Шварценеггер.

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