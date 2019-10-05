Москва, , 19:40 — REGNUM В настоящее время в Москве проектируется и возводится более 30 различных спортивных объектов и сооружений. Об этом 5 октября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Москва-24».

"Одновременно возводятся как сооружения для профессиональных спортсменов, так и комплексы для горожан. Всего сейчас в работе 32 таких объекта», — отметил глава Стройкомплекса.

По его словам, в столице особое внимание уделяется созданию спортивных кластеров, отвечающим международным требованиям и стандартам. Создание таких спортивных объектов дает возможность спортсменам тренироваться, а городу — претендовать на проведение соревнований различного уровня.

Отдельно Хуснуллин подчеркнул, что для жителей Москвы развивается сеть районных учреждений спорта и физкультуры в шаговой доступности.

«Современные стандарты благоустройства предполагают обустройство достаточного количества спортивных площадок, как в районах новостроек, так и уже в сложившейся застройке», — подчеркнул чиновник.

Напомним, одним из крупных проектов Москвы является строительство многофункционального плавательного центра с историческим бассейном в олимпийском комплексе «Лужники», который планируется открыть уже в этом году.

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