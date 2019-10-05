Москва, , 11:54 — REGNUM Группа российских учёных, совершивших первый трансарктический переход на научно-исследовательском судне «Профессор Леванидов», обнаружила некоторые виды рыб за пределами их известных ареалов обитания, сообщила пресс-служба Росрыболовства.

«Это, прежде всего, минтай, которого впервые обнаружили в море Лаптевых, это синяя зубатка и окунь-клювач, которых мы раньше в море Лаптевых не ловили — они были пойманы там впервые», — сообщил главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, научный руководитель экспедиции Алексей Орлов.

Еще одним результатом экспедиции, по его словам, стала фиксация увеличения численности минтая в Чукотском море. Учёный отмечает, что новое обстоятельство откроет новые перспективы рыбного промысла.

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Напомним, экспедиция в арктические моря началась 7 июля во Владивостоке. 2 октября «Профессор Леванидов» вернулся в Мурманск. Программа исследований включала донную траловую съемку в Беринговом море в рамках программы госмониторинга водных биоресурсов, в Чукотском, Восточно-Сибирском морях и море Лаптевых, затем — в Карском и Баренцево морях.

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