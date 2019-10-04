Москва, , 23:49 — REGNUM Суд наложил арест на все имущество в российской юрисдикции основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, а также на квартиры родственников фигурантов его уголовного дела. Об этом сегодня, 4 октября, сообщили представители Калви и инвестиционного фонда.

Представители Калви утверждают, что следствие не ведет каких-либо активных следственных действий, но вместе с тем суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети фигурантов дела Калви, пока те не могут финансового поддерживать свои семьи.

Более того, фигуранты дела — Ваган Абгарян, Иван Зюзин и максим Владимиров сидят в следственном изоляторе временного содержания без права посещений их семей.

На квартиру и счета Калви также был наложен арест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля 2019 года по жалобе миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова.

Уже 15 и 16 февраля были арестованы: сам Калви, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филип Дельпаль, являющийся гражданином Франции, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, генеральный директора НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший председатель правления правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.

Свою вину признал только Кордичев. Ему изменили меру пресечения на домашний арест. Калви также перевели под домашний арест. Жена Дельпаля была вынуждена купить квартиру в Москве, чтобы того также перевели под домашний арест. Остальные фигуранты находятся в СИЗО.

Следствие считает, что фигуранты организовали хищение 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».