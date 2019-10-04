Москва, , 23:08 — REGNUM Российский «Первый канал» представил новые правила голосования телезрителей на шоу «Голос».

В эфир вышла программа «Голос 60+». Её ведущий Дмитрий Нагиев рассказал о новых правилах зрительского голосования.

Теперь поддержать понравившегося участника можно будет только с помощью SMS-сообщений — телефонные звонки больше не принимаются.

Также Нагиев добавил, что если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то теперь телезрители могут проголосовать только один раз на каждом из этапов.

Помимо прочего голосование с помощью SMS-сообщений будет двухэтапным. КОгда телезритель отправляет SMS за понравившегося ему участника, ему на телефон приходит ответное сообщение с просьбой подтвердить свое действие. Только после этого голос будет засчитан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года в шестом сезоне телепроекта «Голос.Дети» разгорелся нешуточный скандал. В финале конкурса по итогам зрительского голосования победила дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова. При этом Абрамова явно не блистала вокальными талантами, а двое других финалистов были намного сильнее её. Практически сразу телезрители усомнились в справедливости голосования.

«Первый канал» провел проверку и выяснил, что голосование действительно не было объективным — итоги финала конкурса были аннулированы.