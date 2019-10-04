Сочи, Краснодарский край, , 17:58 — REGNUM Этапы третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» останутся прежними — регистрация, дистанционный этап тестирования, очные полуфиналы и финал. Заявочная кампания конкурса стартует 4 октября и продлится 3 недели, сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров на заседании Наблюдательного совета АНО.

В пятницу, 4 октября, АНО «Россия — страна возможностей» проводит в образовательном центре «Сириус» в Сочи первое заседание Наблюдательного совета под председательством Президента России Владимира Путина. На повестке — промежуточные итоги работы организации, планы дальнейшей работы платформы, новые проектные инициативы и развитие уже действующих проектов.

«В новом сезоне «Лидеров России» мы оставим практически без изменений конкурсную структуру. Первый этап — онлайн-регистрация. Она стартует сегодня и продлится по 27 октября включительно», — сказал Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что на этапе регистрации участникам также будет необходимо заполнить биографическую анкету, записать видеоинтервью и написать небольшое эссе.

«Мы уже традиционно советуем не оставлять это на последний момент и выполнить эти задания оперативно, потому что все этапы строго ограничены по времени. Следующий шаг — дистанционный этап. Он представляет собой тестирование на разные области знаний и навыков. За ним следуют очные полуфиналы и финал. Все, как и в предыдущих конкурсах», — сказал руководитель конкурса.

Заседание Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» проводит впервые. Ему предшествовала двухдневная проектная сессия с участием финалистов и победителей флагманских проектов и конкурсов президентской платформы — «Лидеры России», «Мой первый бизнес», студенческой олимпиады «Я — профессионал», фестиваля «Российская студенческая весна», всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», инженерного чемпионата «CASE-IN» и других. Проектные команды работали над новыми проектными инициативами, критериями эффективности проектов и отбора участников, механизмами вовлечения новых участников в социальные кадровые проекты платформы, форматами продвижения конкурсов и проектов.

В июле на сайте Кремля был опубликован президентский указ, согласно которому Президент России Владимир Путин возглавил Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей». Согласно указу, членами Наблюдательного совета также стали заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior»