Екатеринбург, , 17:32 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил размежевать территорию для строительства второй ветки городского метро. Постановление размещено на сайте горадминистрации.

Проект планировки и межевания подготовит муниципальное бюджетное учреждение «Мастерская генерального плана». Специалисты учреждения должны подготовить все расчёты как для самой линии метро, так и для второго метродепо, строительство которого анонсировал градоначальник. Депо будет построено в районе озера Малый Шарташ.

В МБУ должны определить, каких земельные участки будут затронуты тоннелями метрополитена. Полноценное техническое задание, где будут прописаны сроки работы, подготовят в городском департаменте архитектуры.

Напомним, ранее в Екатеринбурге заложили аллею в честь юбилея городского метрополитена. Чиновники и депутаты посадили ряд деревьев рядом с метродепо.

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