Сочи, Краснодарский край, , 17:24 — REGNUM В Сочи открылось заседание Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей»

Планируется, что в рамках работы заседания будут озвучены ключевые результаты работы президентской платформы «Россия — страна возможностей», и обсуждены новые проекты, которые могут войти в президентскую платформу.

Напомним, сейчас платформа объединяет более 20 проектов, среди которых: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».

Основная задача платформы «Россия — страна возможностей» — создание социальных лифтов для молодых специалистов и управленцев.

Кроме того, в ходе заседания будет дан старт нового — третьего — сезона конкурса «Лидеры России».

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