Брянск, , 16:37 — REGNUM Володарский районный суд Брянска признал незаконным самовольное подключение к канализационным сетям жительницы дома по улице Суворова. Собственник должен выплатить городскому водоканалу свыше 500 тысяч рублей. Это решение — первое в серии исков, поданных коммунальщиками в суд.

Водоканал посчитал сумму штрафа за три месяца по нормам водоотведения: в основу расчёта взяли пропускную способность трубы в круглосуточном режиме, умноженную на тариф. Ответчик не согласился с судебным решением и подал апелляцию. Брянский городской водоканал инициировал ряд аналогичных судебных исков, сообщает ГТРК «Брянск».

Жители частного сектора несколько лет назад стали подключаться к сетям, когда на их улице асфальтировали дорогу и проводили водопровод. Некоторые собственники так и не узаконили это подключение. Претензию на оплату штрафа жители получили в августе 2019 года.

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