Бишкек, , 14:47 — REGNUM Российское правительство одобрило проект соглашения об учреждении Сетевого университета стран-участниц СНГ. Согласно проекту, в его состав войдут некоторые вузы Киргизии, какие именно пока неизвестно, — передает «Kaktus.media».

Всего участниками Сетевого университета Содружества Независимых государств должны будут стать 38 высших учебных заведений Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и, возможно, Украины.

Заниматься этот консорциум будет подготовкой и реализацией совместных научных и технических проектов, представляющих интерес для стран-участниц СНГ с точки зрения экономического и социального развития.