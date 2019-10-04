Томск, , 14:00 — REGNUM Численность сибирского шелкопряда снизилась в лесном фонде Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в администрации региона.

Площади, требующие обработки от вредителя, уточнили, проведя обследование, специалисты Центра защиты леса Томской области.

«Проверка выявила значительное снижение его (сибирского шелкопряда — прим. ИА REGNUM) численности и переход популяции на двухлетний цикл генерации, что является нормой для нашего региона», — говорится в сообщении областной администрации. Впрочем, конкретные цифры в сообщении отсутствуют.

Согласно выводам специалистов, в настоящее время в Томской области нет очагов этого вредителя, которые требуют проведения мероприятий по борьбе с ним.

По словам руководителя Центра защиты леса по Томской области Александра Чемоданова, количество сибирского шелкопряда сократилось благодаря проведённой ранее обработке, а также естественным факторам.

Чемоданов подчеркнул, что обследуемые территории в настоящее время находятся в состоянии нормы.

В департаменте лесного хозяйства Томской области ИА REGNUM сообщили, что по результатам обследований прошлого года площадь очагов, требующих проведения мероприятий по уничтожении или подавлению численности сибирского шелкопряда, составляла 256,8 тыс. га. В первую очередь на этот год была запланирована обработка 58,6 тыс. га. Но после проведённых лесопатологами контрольных обследований было выявлено существенное уменьшение численности вредителей.

«Средства, ранее выделенные из федерального бюджета на проведение обработки, будут возвращены в резервный фонд Федерального агентства лесного хозяйства», — резюмировали в областной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, обнаруженный в Марий Эл шелкопряд может проникнуть в нижегородские леса.