Нижний Новгород, , 13:28 — REGNUM

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили очаги сибирского шелкопряда в Марий Эл. Опасный вредитель может проникнуть на территорию Нижегородская области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФГБУ «Нижегородский референтный центр».

Шелкопряд

Карантинный объект был выявлен сотрудниками при рейдовом осмотре ловушек на пилорамах в посёлках Юрино и Ильинка Оршанского района Марий Эл. Сибирский шелкопряд относится к опасным насекомым-вредителям, повреждающим более 20 видов хвойных пород деревьев. Дерево страдает даже не столько из-за обглоданной хвои, сколько из-за того, что в последующем это делает его легкой добычей для других вредителей. Специалисты отмечают, что на обновление леса на загубленных участках может уйти не менее ста лет.

Сотрудники Россельхознадзора рекомендуют проводить фитосанитарные мероприятия. В частности, при вывозе хвойных пород их обеззараживать либо окорять. Без превентивных мер «опасный вредитель уже скоро может появиться и на территории Нижегородской области», предупреждают специалисты.

Отметим, что с сибирским шелкопрядом борются в Красноярском крае. На начало августа отмечалось, что порядка 1 млн га поражены шелкопрядом. Поражённая шелкопрядом территория — очень пожароопасная.

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