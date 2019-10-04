Москва, , 14:03 — REGNUM Процесс по громкому уголовному делу бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, обвиняемых в особо крупной растрате, вступил в завершающую стадию. В прениях сторон для экс-чиновников прокуроры потребовали семь и шесть лет строгого режима соответственно, пишет 4 октября «Коммерсантъ».

Напомним, Гамидов и Юсуфов, по версии следствия, в 2015—2016 годах похитили 41 млн рублей при реконструкции спецприемника для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в городе Махачкале.

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Как сообщало ИА REGNUM, Гамидов, Юсуфов, а также бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев и экс-министр образования республики Шахабас Шахов были задержаны 5 февраля 2018 года и этапированы в Москву по подозрению в хищении бюджетных средств при реализации госпрограмм.

Эпизод с растратой при реконструкции спецприемника был выделен в отдельное производство, слушания по нему в Лефортовском суде столицы начались в июне текущего года.

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