Москва, , 13:52 — REGNUM С января по сентябрь 2019 года из перечня объектов незавершенного строительства в Москве был исключен 41 объект. Об этом 4 октября сообщили журналистам в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Семь объектов уже достроили и сдали в эксплуатацию. Среди них: спортивно-оздоровительный комплекс на Марьинском бульваре (район Марьино, ЮВАО), культурно-деловой центр на ул. Абрамцевская (район Лианозово, СВАО) и другие.

Еще 16 объектов получили разрешения на строительство. 18 исключили из перечня, потому что строительство так и не было начато или конструкции были демонтированы. Освободившиеся территории благоустроили.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что до конца 2019 года планируется решить проблему долгостроя еще на 16 объектах.