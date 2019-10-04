Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Аномальные пробки возникли в Петербурге утром и днем в пятницу, 4 октября. Они затронули Петроградский и Приморский районы, а также Васильевский остров. Горожане связали заторы с ажиотажем вокруг проведения на стадионе «Газпром Арена» бизнес форума «Synergy Global Forum», на который приехал выступить голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер на «Газпром Арене» Дарья Драй © ИА REGNUM

В УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подтвердили, что 4 и 5 октября ради бизнес-форума введен целый ряд ограничений в движении автотранспорта на дорогах вблизи стадиона. На некоторых улицах и проездах движение полностью прекращено.

Тем временем петербургские журналисты жалуются на проблемы в организации работы СМИ на бизнес-форуме.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, проблемы прессы на форуме начались еще с получения бейджей. По информации организаторов, которая была доведена до всех аккредитованных журналистов, нужно было забрать бейджи в шатре, который находился у станции метро «Крестовский остров». Журналистам была выслана карта и инструктаж, из которого следовало, что дальнейший проход прессы на стадион осуществляется через Гейт 16а.

На деле шатёр оказался пустым, а идти нужно было через парк пешком к Гейту 1а. Волонтеры путались в информации, а обещанного трансфера не было. Когда журналисты все-таки оказывались у Гейта 1а, их встречали молодые люди с коробкой бейджей и выдавали первые попавшиеся. Журналистам также пришлось постоять в очереди на досмотре. На этом неудобства не закончились.

Для снимающих журналистов на стадионе не было выделено рабочей площадки, поэтому в начале спича Арнольда Шварценеггера все телевизионные бригады и фотографы встали прямо перед первыми рядами партера, загораживая тем самым весь обзор зрителям, заплатившим за билеты.

Где-то спустя 20 минут организаторы заметили проблему и начали выгонять прессу прямо во время выступления спикера. Они даже выставили своего рода цепь из волонтеров.

Добавим, что Synergy Global Forum проводится уже в пятый раз. Предыдущие разы форум собирал участников в Москве, в СК «Олимпийский». В 2019 году организатор форума — Школа Бизнеса «Синергия» — принял решение о проведении мероприятия в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в связи с тем, что «Олимпийский» закрылся на реконструкцию. Synergy Global Forum стал первым образовательным форумом, который соберет своих участников под крышей «Газпром Арены».

Как ожидается, бизнес-форум посетят более 50 тысяч участников со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья, среди которых будут предприниматели, топ-менеджеры, СЕО крупных компаний и специалисты различных сфер деятельности.