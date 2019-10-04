Москва, , 12:35 — REGNUM Участники российско-китайских антитеррористических учений «Сотрудничество-2019» отработают навыки борьбы с террористами в лесной местности. Об этом рассказал начальник главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Семиляк на состоявшемся 4 октября брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В рамках совместного российско-китайского антитеррористического учения «Сотрудничество-2019» будет отработан довольно-таки широкий круг вопросов по выполнению совместных мероприятий по борьбе с международным террористом. В прошлые годы наши подразделения успешно отрабатывали совместные действия, все цели и задачи были достигнуты», — сказал Семиляк.

По словам генерал-лейтенанта Росгвардии, оружием и военной техникой китайских военнослужащих обеспечит российская сторона, а вот амуницию и средства инженерной защиты представители КНР привезут с собой.

«В ходе учений отработаем пресечение действий преступных групп на транспорте, а также в лесной местности», — отметил Семиляк.

Также генерал-лейтенант Росгвардии сообщил, что предстоящее мероприятие предполагает и ночные учения. Так, военнослужащие на двое суток выйдут в тайгу, где должны будут найти группу условных «террористов».

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