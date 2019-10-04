Биробиджан, 4 октября 2019, 07:25 — REGNUM На торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь поздравил педагогов с их профессиональным праздником и вручил награды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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От лица областного Законодательного собрания педагогов поздравила депутат Наталья Баженова, к поздравлениям присоединились сенатор от ЕАО Ростислав Гольдштейн и глава города Биробиджан Александр Головатый.
Как сообщало ИА REGNUM, поздравляя учителей с праздником, губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что 450 молодых преподавателей получают надбавку из регионального бюджета.