Владивосток, , 06:09 — REGNUM Поздравляя педагогов Приморья с профессиональным праздником, губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что 450 молодых учителей региона получают доплаты из краевого бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона также отметил, что развитие сферы образования остаётся приоритетом для краевых властей: в 2019 году на эти цели направлено более 4 млрд рублей.

«Отремонтировано 95 образовательных учреждений, 450 молодых педагогов получают доплаты из краевого бюджета. Безусловно, эту работу мы будем продолжать, чтобы повысить и качество образования, и престиж профессии учителя», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на предпринимаемые меры к омоложению преподавательского состава, средний возраст педагогов в Красноярском крае превышает 45 лет.