Красноярск, , 08:00 — REGNUM Средний возраст учителей Красноярского края — 45−49 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 октября в краевом министерстве образования.

Всего в регионе в более чем тысяче школ работают 23 320 учителей. Из них 62% работают в городах, 38% — в сельских территориях.

Из общего количества учителей 25% — молодые специалисты в возрасте до 35 лет.

В основном учителями работают женщины — 86%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре в преддверии Дня учителя наградили лучших педагогов.