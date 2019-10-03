В честь Дня учителя мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о денежном поощрении в размере 3 тыс. сомони (20,3 тыс. рублей в эквиваленте) 43 учителей столицы и выделил из городского бюджета 129 тыс. сомони (871,3 тыс. руб.).

Ашхабад, , 21:36 — REGNUM Отмечается, что премии получат те преподаватели, ученики которых стали победителями различных республиканских олимпиад.

Напомним, что Всемирный День учителя был учреждён в 1994 году и ежегодно отмечается более чем в 100 странах мира.