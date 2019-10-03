Москва, , 15:31 — REGNUM Экс-главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») предложил отмечать День трезвости.

«Я бы считал, что в нашей стране день трезвости надо (проводить) 365 дней в году, чтобы у нас каждый день был днем трезвости», — цитирует Онищенко РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Минздрава, в употребление алкоголя в России уменьшилось с 15,7 литров на человека в 2008 году до 9,3 в 2018 году.

По данным ВОЗ, потребление алкоголя в России сократилось на 43% за последние 15 лет. Вследствие снижения потребления спиртного снизилась и смертность — на 36% у женщин и на 39% — у мужчин.

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