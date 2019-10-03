Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM Госучреждение «Имущество Санкт-Петербурга» заключило первый договор в рамках программы «Аренда памятника за 1 рубль».

Компания ООО «ПЁТРЪ» победив на аукционе, получило в аренду на 49 лет объект культурного наследия «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н.Я. Колобовых» в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Здание было передано в аренду по цене в 9 раз выше начальной. Кроме того, ООО оплатило обеспечительный платеж в размере годовой арендной платы за объект — 33,2 млн рублей.

В течение ближайших семи лет арендатор, по согласованию с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), должен восстановить здания и приспособить их под современное использование для любых коммерческих нежилых целей.

«После восстановления памятника Общество по условиям Программы получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 кв. м», — отметили в Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Добавим, что в сентябре 2019 года по программе «Аренда памятника за 1 рубль» были повторно выставлены на торги «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов» на улице Химиков, которые не нашли арендатора с первой попыткиАукцион состоится 17 октября 2019 года на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (РАД). Начальная цена торгов (величина ежемесячной арендной платы на период действия договора аренды объекта до дня выполнения арендатором работ по сохранению объекта) — 6000 рублей в месяц.

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