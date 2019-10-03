Москва, , 15:15 — REGNUM Всероссийская федерация плавания выражает соболезнования по случаю смерти заслуженного тренера СССР по плаванию Глеба Петрова. Обращение было опубликовано на сайте организации 3 октября.

Сообщается, что Глеб Петров был легендарным тренером. Он скончался 2 октября на 83-м году жизни. Отмечается, что под его руководством с 1979 года сборная СССР, СНГ и России по плаванию добивалась больших успехов в Олимпийских играх, а сам Глеб Петров не прекращал тренерскую работу до конца жизни.

«Я всегда буду ему благодарен за то, что он привил мне такие качества, как усердие, трудолюбие, целеустремленность. Он был великим тренером, наставником, бесконечно преданным любимому делу», — приводятся слова главы Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова о Глебе Петрове по случаю его кончины.