Москва, , 14:34 — REGNUM Тайский фестиваль в Москве в 2020 году будет идти три дня, заявил чрезвычайный и полномочный посол королевства Таиланд в РФ Тханатип Упатисинг на встрече руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) города Москвы Сергеем Черёминым.

«В этом году наш фестиваль посетили 160 000 человек. Многие участники выразили желание, чтобы мероприятие длилось дольше, поэтому мы решили, что в следующем году фестиваль Таиланда в Москве будет идти три дня», — заявил Упатисинг.

Он отметил, что в планах представить продукцию из тайского шелка и организовать модный показ.

Стороны обсуждали сотрудничество Москвы и Таиланда в сфере туризма, инвестиций и организации мероприятий.

В 2019 году фестиваль Таиланда в Москве проходил в конце июля.