Балыкчи, Киргизия, , 12:33 — REGNUM В селе Каркыра в Иссык-Кульской области Киргизии учащиеся младших классов вынуждены заниматься в здании местной бани, поскольку за 70 лет в их школе ни разу не проводился капитальный ремонт. Об этом на заседании парламента заявила вице-спикер Аида Касымалиева, передает «Кабар».

Сельская школа

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По словам депутата, сейчас здание сельской школы находится в аварийном состоянии, а до других населенных пунктов слишком далеко.

«В этой бане учатся 16 учеников, им пришлось объединить третьи и четвертые классы. Кабинеты зимой холодные. Зима в этой регионе длится шесть — семь месяцев», — констатирует Касымалиева.

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