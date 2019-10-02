Москва, , 19:16 — REGNUM Законопроект, ужесточающий наказание за задержку отопительного сезона, а также за задержку водоснабжения, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Алексей Диденко, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправки направлены на ужесточение ответственности органов и организаций за сверхнормативную задержку горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения населения, в том числе срыв отопительного сезона.

Максимальное наказание предусмотрено в виде штрафа на должностных лиц от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или дисквалификации на срок от двух лет до трех лет, на юридических лиц — в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Сейчас максимальный штраф за перебои в водо‑ и теплоснабжении составляет 10 тыс. рублей.