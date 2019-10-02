Москва, , 18:05 — REGNUM Следственный комитет предъявил обвинения Денису Евдокимову — командиру пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который сгорел при посадке в аэропорту «Шереметьво» 5 мая 2019 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Евдокимову предъявлены обвинения по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). По данной статье Евдокимову грозит до семи лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая пассажирский SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск. Через несколько минут после взлета в самолет ударила молния — произошел отказ части оборудования. Экипаж принял решение вернутся в аэропорт вылета.

Однако при посадке самолет начал «козлить», в результате чего ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В авиакатастрофе погиб 41 человек, включая одного бортпроводника. Выжили 37 человек, включая четырех членов экипажа.

Сейчас расследование продолжается, также продолжается проведение экспертиз. Однако предъявление обвинений означает, что основная версия причины трагедии — ошибка пилотирования.