Москва, 2 октября 2019, 12:14 — REGNUM В пресс-центре REGNUM начался второй круглый стол из серии «Россия: образ будущего». Тема круглого стола: «Состоится ли в России социальное государство?».
- Юрий Баранчик — политолог,
- Владимир Лепехин — директор Института ЕАЭС,
- Анна Золотаревская — глава комиссии Московской Торгово-промышленной палаты по социальному предпринимательству,
- Елена Красильникова — руководитель проектного офиса «Редкие (орфанные) болезни» ФГБНУ Национальный Научно-исследовательский Институт Общественного здоровья им. Н. А. Семашко,
- Юлия Коледа — Генеральный директор K-STATUS Consulting
Вопросы для обсуждения:
- основные тренды грядущей трансформации социальной системы в РФ: перспективы социальной дифференциации населения страны, новые социальные группы; изменения в уровне и качестве жизни;
- проблема народосбережения, будущее российской семьи и гендерных отношений;
- будущее пенсионной системы;
- будущее здравоохранения;
- новые рабочие места, рост безработицы и ее последствия;
- что нужно делать для проведения в России эффективной социальной политики.
Приглашаем присоединиться к просмотру.