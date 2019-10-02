Москва, 2 октября 2019, 12:14 — REGNUM В пресс-центре REGNUM начался второй круглый стол из серии «Россия: образ будущего». Тема круглого стола: «Состоится ли в России социальное государство?».

  • Юрий Баранчик — политолог,
  • Владимир Лепехин — директор Института ЕАЭС,
  • Анна Золотаревская — глава комиссии Московской Торгово-промышленной палаты по социальному предпринимательству,
  • Елена Красильникова — руководитель проектного офиса «Редкие (орфанные) болезни» ФГБНУ Национальный Научно-исследовательский Институт Общественного здоровья им. Н. А. Семашко,
  • Юлия Коледа — Генеральный директор K-STATUS Consulting

Вопросы для обсуждения:

  • основные тренды грядущей трансформации социальной системы в РФ: перспективы социальной дифференциации населения страны, новые социальные группы; изменения в уровне и качестве жизни;
  • проблема народосбережения, будущее российской семьи и гендерных отношений;
  • будущее пенсионной системы;
  • будущее здравоохранения;
  • новые рабочие места, рост безработицы и ее последствия;
  • что нужно делать для проведения в России эффективной социальной политики.

Приглашаем присоединиться к просмотру.