Москва, , 12:14 — REGNUM В пресс-центре REGNUM начался второй круглый стол из серии «Россия: образ будущего». Тема круглого стола: «Состоится ли в России социальное государство?».

Юрий Баранчик — политолог,

Владимир Лепехин — директор Института ЕАЭС,

Анна Золотаревская — глава комиссии Московской Торгово-промышленной палаты по социальному предпринимательству,

Елена Красильникова — руководитель проектного офиса «Редкие (орфанные) болезни» ФГБНУ Национальный Научно-исследовательский Институт Общественного здоровья им. Н. А. Семашко,

Юлия Коледа — Генеральный директор K-STATUS Consulting

Вопросы для обсуждения:

основные тренды грядущей трансформации социальной системы в РФ: перспективы социальной дифференциации населения страны, новые социальные группы; изменения в уровне и качестве жизни;

проблема народосбережения, будущее российской семьи и гендерных отношений;

будущее пенсионной системы;

будущее здравоохранения;

новые рабочие места, рост безработицы и ее последствия;

что нужно делать для проведения в России эффективной социальной политики.

Приглашаем присоединиться к просмотру.