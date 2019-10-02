Москва, , 06:26 — REGNUM Численность региональных управлений российской Госавтоинспекции будет уменьшена на две тысячи сотрудников, пишет газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что соответствующий приказ был подписан МВД №653 24 сентября 2019 г. Штат уменьшат «за счет незамещённых должностей начальствующего состава», то есть будут убраны незанятые вакансии в ряде регионов.

В частности, это коснётся Приморского края (сократят 73 сотрудника), Свердловской области (175), Татарии (47). Но в ряде регионов (в том числе Санкт-Петербург, Москва, Севастополь) незанятые вакансии останутся.

По данным издания, цель этих мер — «усилить подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД». Такая мера является результатом вступивших весной в силу поправок в закон «О гражданстве РФ».

Напомним, массовые сокращения в ГИБДД прошли в минувшем году в ряде регионов.

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