Москва, , 20:53 — REGNUM Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги», которое требовало 11,5 млн рублей возмещения убытков от девяти оппозиционеров. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Коптевского районного суда Москвы.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ответчиками в суде выступили различные оппозиционеры, в частности, блогер Алексей Навальный, его подручные Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Иван Жданов, а также Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин.

Напомним, что «Автодор» предъявил иск к оппозиционерам за порчу дорожного имущества во время своих акций протеста в Москве.

«Автодор» предъявил иск на 11,5 млн рублей. Но суд присудил компании только 3,4 млн рублей.

Речь идёт о вытаптывании газонов, повреждении малых архитектурных форм.