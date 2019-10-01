Болонья, Италия, , 16:02 — REGNUM Предложение архиепископа Болоньи Маттео Марии Дзуппи заменить свинину на курицу в тортеллини (итальянский вариант пельменей) вызвало бурную полемику в Италии, передает Il Giornale во вторник, 1 октября.

Архиепископ предложил такую «замену» для праздника в честь покровителя города святого Петрония, чтобы это блюдо могли есть и мигранты из арабских стран.

Эту идею подвергли резкой критике правые политики. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини заявил, что пересматривать национальные обычаи из-за боязни кого-то обидеть — это неверное понимание того, что есть «уважение», и попытка отказаться от собственной истории и культуры.

Никому ведь не приходит в голову ехать в арабские страны и рассуждать там о необходимости пить вино или виски, столь же безумной является и идея архиепископа, она является следствием того, что некоторые люди стыдятся собственной истории и культуры, отметил Сальвини.