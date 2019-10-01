Москва, , 15:04 — REGNUM В Москве 1 октября завершилась церемония прощания с известным режиссёром Марком Захаровым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гражданская панихида прошла в театре им. Ленинского комсомола («Ленкоме»), в котором Захаров работал художественным руководителем.

По словам корреспондента, гроб с телом вынесли под аплодисменты поклонников деятеля культуры. Похоронная процессия направилась на Новодевичье кладбище.

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Как сообщало ИА REGNUM, в день прощания с Марком Захаровым в центре Москвы действовали ограничения движения.

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