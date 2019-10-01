Брянск, , 13:20 — REGNUM В Брянске вынесли приговор мужчине, который ограбил две торговые точки с помощью мачете — он угрожал ножом пострадавшим. В целях конспирации злоумышленник закрывал лицо повязкой, надевал капюшон, а на руки — перчатки. Суд признал его виновным в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия и грабеже с незаконным проникновением в помещение, сообщили 1 октября в пресс-службе региональной прокуратуры

Жителя Брянска осудили за преступления, совершённые в начале 2019 года. 11 января он с мачете и строительным молотком совершил разбойное нападение на кассира букмекерской конторы в Бежицком районе Брянска. Злоумышленник похитил более 22 тысяч рублей. Спустя три дня он ограбил оператора кассира на одной из автозаправок, добычей преступника стали более чем 11 тысяч рублей.

27-летнему мужчине суд назначил наказание в виде лишения свободы на 8,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.