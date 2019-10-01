Северобайкальск, Бурятия, , 13:17 — REGNUM В Бурятии выявлены грубые нарушения в работе базы отдыха «Слюдянские озера» на севере Байкала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, территорию владелец арендовал на 49 лет.

Хотя участок земли расположен на особо охраняемой природной территории, турбаза захламила его отходами металлов, шинами, строительным мусоров, а также загрязнение почвы в результате розлива нефтепродуктов. При этом юрлицо самовольно захватило территорию общего пользования, построив на берегу различные объекты. Всё это к тому же происходило без проекта освоения лесов.

«Такое природопользование можно назвать потребительским, так как никаких компенсационных и защитных мероприятий при освоении лесной территории не предусматривалось», — отметили в прокуратуре.

В результате прокурор направил иск в суд с требованием запретить владельцам турбазы строить объекты на лесном участке, обязать их разработать проект освоения лесов, а также освободить береговую полосу от самовольных строений и мусора.

Отмечается, что суд удовлетворил эти требования в полном объёме.

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